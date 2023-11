Die U23 des 1. FC Magdeburg hat das Heimspiel gegen Einheit Wernigerode mit 3:1 gewonnen. Eine Undiszipliniertheit hätte das Derby in der Schlussphase aber beinahe noch kippen lassen.

Cracau - Pascal Ibold schüttelte mit dem Kopf, als er am Sonnabend kurz nach dem Schlusspfiff über die Szene in der 81. Minute nachdachte. Mit offener Sohle war Firas Romdhane, Angreifer von der U23 des 1. FC Magdeburg, in Franz Lohse, Torhüter des FC Einheit Wernigerode, hineingerauscht. Statt des Balls traf Romdhane den liegenden Keeper im Bereich des Oberkörpers. Schiedsrichter Tim Haubenschild zückte die Rote Karte – „völlig zu Recht“, wie Ibold ohne Umschweife zustimmte. „Durch diese Undiszipliniertheit haben wir ein Spiel, das wir bis dahin dominant geführt haben, noch einmal gefährdet“, ärgerte sich Ibold, der die FCM-Reserve gemeinsam mit Petrik Sander betreut. Entsprechend war der 34-Jährige nach dem 3:1 (1:0)-Heimerfolg „in erster Linie erleichtert“, dass seine Schützlinge den Heimsieg ins Ziel brachten.