Volleyballer schielen auf die Meisterschaft in der Landesoberliga und den Aufstieg in die Regionalliga. Doch der Weg dahin ist noch zu gehen – sportlich wie organisatorisch.

Wird der MLV Einheit Erster und will auch aufsteigen?

Gut drauf in der Landesoberliga: Der MLV Einheit (hinten).

Magdeburg - Die Volleyballer des MLV Einheit führten nach dem 3:1 (19, -22, 23, 21)-Sieg in der Sporthalle der Grundschule „Am Kannenstieg“ im Top-Spiel gegen den SV Fortuna Ballenstedt ein kleines Tänzchen im Mannschaftskreis auf. „Wir sind einfach zusammen rumgehüpft und haben diesen Erfolg in dem Moment ausgelebt und ordentlich gefeiert“, sagte Fabian Duvigneau. Der Spielertrainer und seine Kollegen sind nun nah dran am großen Erfolg. Doch sind sie bereit dafür, auch die letzten Schritte durch die halb geöffnete Aufstiegstür zu gehen?