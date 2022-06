WUM ist schon da

Magdeburg - Entsprechend ihres Terrains feiern Wasserballer ihre Siege im Wasser. Strampelnd mit den Beinen, klatschend mit den Händen. Am Samstagabend strampelten und klatschten die Spieler der WUM besonders lange den 100 Fans in der Dynamo-Halle entgegen, ehe sie sich ihre Glückwünsche und Küsschen abholten. Wie Kapitän Vincent Winkler bei seiner Freundin Marie. Sein Trainer Marc Böer hatte bereits zur Halbzeitpause der Partie gegen den SV Zwickau lächelnd erklärt: „Ich kann es genießen.“ Dieses Gefühl teilten letztlich alle bei der WUM beim souveränen 18:3 (5:0, 6:1, 5:1, 2:1)-Erfolg und achten Saisonsieg in der 2. Liga Ost. „Dem kann ich mich nur anschließen“, bestätigte also Centerverteidiger Winkler, der nicht zuletzt die Defensive lobte: „In der Verteidigung haben wir solide agiert und uns keine individuellen Fehler geleistet.“