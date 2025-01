Patrick Kirchner (am Ball) gehört zu den Leistungsträgern bei der WUM. Am Sonnabend will er mit seinem Team gegen Halle den fünften Saisonsieg feiern.

Magdeburg. - Knapp zehn Jahre ist es her, als sich die Aufgaben des Patrick Kirchner außerhalb des Beckens häuften. Mit seiner Lebensgefährtin baute er ein Haus, die gemeinsame Tochter wurde geboren und sein Vertriebsjob in der Automobilbranche spannte ihn sehr ein. Der heute 39-Jährige spricht in der Rückschau von Dingen, „die ab einem gewissen Alter kommen“. Und aufgrund dieser hörte er damals mit Wasserball auf. Doch irgendwann kam etwas Ruhe in sein Leben rein: „Dann hat man wieder mehr Zeit für sich und kann sportlich angreifen.“ Und so spielt er seit rund zwei Jahren wieder für die Wasserball Union Magdeburg (WUM), die am Sonnabend den SV Halle zum Landesderby in der Dynamo-Halle empfängt (18 Uhr).