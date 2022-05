WUM startet mit einem Sieg

Ein Punktspiel an einem Sonnabendmorgen um 9.30 Uhr auszutragen, wenn Knochen und Geist vielleicht noch etwas müde sind, ist ja schon Herausforderung genug. Für die Wasserballer der WU Magdeburg ging es allerdings zuletzt beim Saisonstart in der zweiten Liga Ost gleich zum Landesderby zum SV Halle, der zum traditionellen Herbstpokal eingeladen hatten, was beide Teams sogleich als Pflichtspiel-Auftakt nutzten. „Es sind 14 Mannschaften in dieser Saison in der zweiten Liga, das bedeutet 26 Spiele für jedes Team. Es wäre also schwer geworden, noch einen neuen Termin zu finden“, sagte Detlef Klotzsch, der WUM-Präsident, -Trainer und -Torwart in Personalunion. Geschadet hat die Konstellation den Magdeburgern jedenfalls nicht. Sie setzten sich mit 12:9 (4:4, 3:2, 3:2, 2:1) durch. Und Moritz Lehnert reihte sich als erfolgreichster WUM-Werfer mit fünf Treffern sogleich auf Rang sechs der Liga-Schützenliste ein – bevor Lehnert direkt nach Abpfiff in den Urlaub auf Gran Canaria startete.