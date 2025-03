Magdeburg - Als Schönredner ist Christoph Theuerkauf bestimmt nicht bekannt. Und doch hatte der Coach der SCM-Youngsters nach dem bitteren 29:33 im Derby gegen Anhalt Bernburg vor zwei Wochen etwas Positives ausmachen können. „Die eine gute Sache war, dass es gegen Bernburg passiert ist“, sagte Theuerkauf in dem Wissen, dass die folgenden Partien im engen Abstiegskampf der 3. Liga Nord-Ost umso wichtiger werden dürften. Mit dem 30:26-Erfolg am vergangenen Wochenende beim HC Burgenland haben die Youngsters „eine Reaktion gezeigt“, lobt Theuerkauf. Nun wollen seine Schützlinge an diesem Sonnabend um 19 Uhr auch im Heimspiel gegen die punktgleiche HSG Ostsee beweisen, dass sie „die richtigen Konsequenzen und Schlüsse gezogen“ haben.

