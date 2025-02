Die Magdeburger bestreiten in Cottbus den Auftakt in den wichtigen Monat März.

Will mit seinem Team erfolgreich in den Monat März starten: Trainer Christoph Theuerkauf.

Magdeburg - Nach vier Niederlagen in Serie hat das Schlusslicht der 3. Liga Nord-Ost die Reißleine gezogen. Stefan Krai, seit 45 Jahren als Coach tätig, hat beim LHC Cottbus das Erbe des glücklosen Andy Nötzel angetreten. Am vergangenen Montag ist der 63-jährige Hoffnungsträger bei den Lausitzern vorgestellt worden. Diese empfangen an diesem Sonnabend (19 Uhr/sportdeutschland.tv) die Youngsters des SCM. Und deren Trainer Christoph Theuerkauf wiederum sagt: „Rein vom Papier her ist Cottbus eine Mannschaft, die wir schlagen sollten. Das ist auch unser Ziel. Trotzdem müssen wir auch einige externe Faktoren einbeziehen.“