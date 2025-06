Nach Rang drei in der Landesliga Nord wollen die Ottersleber in der neuen Saison wieder ganz oben mitspielen. Für dieses Vorhaben begrüßt der VfB zwei Rückkehrer.

Magdeburg - Was möglich gewesen wäre, hat die zweite Saisonhälfte gezeigt. Mit 40 Punkten aus 16 Partien schlossen die Landesliga-Fußballer des VfB Ottersleben die Rückrunde auf Platz eins der Nord-Staffel ab. „Schade ist nur, dass wir uns in der Hinrunde um ein noch besseres Ergebnis gebracht haben“, sagt Teammanager Matthias Wölfer. „Hätten wir da ein paar Punkte mehr geholt, wären wir bis zum letzten Spieltag mit im Rennen um die Meisterschaft gewesen.“ So aber musste sich der VfB (71 Punkte) hinter Verbandsliga-Aufsteiger SSV Havelwinkel Warnau (78) und dem FSV Saxonia Tangermünde (77) am Ende mit Tabellenplatz drei begnügen.