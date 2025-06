Magdeburg. - In der kommenden Saison werden 14 Jugendmannschaften von Magdeburger Vereinen in den Handball-Oberligen in Sachsen-Anhalt auf Torejagd gehen. Die folgenden fünf Teams hatten sich aufgrund ihrer guten Platzierung in der abgelaufenen Saison für die Oberliga qualifiziert: BSV 93 (A- und C-Junioren), SCM (C- und D-Junioren) und HSV (C-Juniorinnen). Neun Mannschaften zogen nach, indem sie sich in den Relegationsspielen für die höchste Spielklasse des Verbandes qualifizierten. Hierzu gehören die B-Junioren des BSV 93 II (Foto: Alexander Seifert gegen Westeregeln), HSV und FSV 1895, die C- und D-Junioren sowie A- und C-Juniorinnen des FSV 1895 und die B-Juniorinnen des HSV II. Bei den D-Juniorinnen gibt es keine Oberliga, da nur vier Mannschaften gemeldet wurden – unter anderem vom HSV und FSV 1895. In dieser Altersklasse wird am Saisonende der Landesmeister ausgespielt.