Zweiter Saisonsieg für den HSV: „Die Bremse ist gelöst!“

Stadtfeld - Beim Stand von 26:21 war Harry Jahns der eingezogene Schlendrian in der Chancenverwertung dann doch etwas zu groß geworden, weshalb er seine Männer zur Auszeit rief. 49:33 Minuten waren zu diesem Zeitpunkt in der heimischen Halle der Eike-von-Repgow-Schule absolviert, als der Coach seiner Mannschaft einen kurzen Moment der Besinnung gönnte. Aber nicht nur: In der Schlussphase der Partie durften auch die aufstrebenden Akteure beim HSV Magdeburg am Spiel teilhaben. „Da war die halbe A-Jugend auf der Platte“, sagte Jahns und freute sich zugleich, „dass sich auch jeder in die Torschützenliste eingetragen hat.“