Joker Müller und Gernecke treffen zum späten OFC-Sieg

Osterburg - Der Tabellenführer gab klar den Ton an und hatte auch die besseren Möglichkeiten, um in Halbzeit eins in Führung zu gehen. Stefan Holtmann (drüber), Lennart Müller (Pfosten/scheitert am Torwart) und Konrad Becker (Torwart hält) brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Bei den Stendalern probierte es einmal Amadou Sall. Sein Abschluss war aber zu zentral und somit eine sichere Beute von OFC-Keeper Nils Hesse. Somit ging es mit dem 0:0 in die Pause.