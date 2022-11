SV Liesten verliert den Anschluss

Krevese - Am Ende verlor die Elf von Trainer Michael Piotrowski beim Kreveser SV, der in der Saison weiterhin ungeschlagen bleibt, mit 2:4. Die Partie brauchte keine lange Anlaufphase. In der fünften Minute eroberten sich die Gäste schnell den Ball zurück und schenkten diesen sogleich auch wieder her. SVL-Keeper Jonathan Gehrke spielte das Leder genau in die Füße von Christian Rosenkranz. Der legte sich dieses zurecht legte und per Dropkick netzte er sehenswert zum 1:0 ein. „Das war ein schönes Tor“, befand sein Coach.