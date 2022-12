Basketball-Tradition in Schönebeck wieder aufleben lassen

Schönebeck - Es ist noch gar nicht so lange her, als in Schönebeck erfolgreich Basketball gespielt wurde. Sowohl die Salzland „Ballers“ Schönebeck als auch der Schönebecker BC haben sich in Punktspielen mit anderen Teams gemessen. Doch die Sportart verschwand Schritt für Schritt aus der Sportwelt der Elbestadt. „Derzeitig sind wir eine reine Hobbytruppe, die jeden Dienstag aus Spaß an der Freude Basketball spielt“, erzählt Norman Käselitz, einst selbst Spieler bei den „Ballers“.