Calbe überzeugt in der Abwehr und individuell

Dessau/Biederitz/Calbe - Mit einem kleinen Kader sammelten die Calbenser in Dessau beim 8. Kühnau-Cup zwei Siege und zwei Niederlagen ein. Am Ende langte es zum dritten Platz. „Wir konnten gute Ergebnisse erzielen. Mit dem Kader ist das in Ordnung“, schätzte TSG-Coach Wiese ein. Nur acht Feldspieler und ein Keeper waren dabei. „Max Kralik hatte nach vielen Monaten wieder einen Ball in der Hand, Kevin Reiske absolvierte nach seiner Operation quasi seine erste Einheit. Tony Maynicke war der einzige Rechtsaußen.“