Effizienz sichert Union Schönebeck das Weiterkommen

Magdeburg/Schönebeck - Als Interimscoach kann Michael Buschke eine Quote vorweisen, welche er sich natürlich genau so vorgestellt hat. Zwei Spiele, zwei Siege. Das Besondere daran. Zwei Mal hieß der Gegner MSV Börde. Nach dem Erfolg in der Landesliga, Nord, folgte nun ein knapper 2:1 (1:0)-Sieg im Landespokal. Schönebeck steht damit in der dritten Runde.