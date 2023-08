Generalprobe gelingt Kleinmühlingen/Zens nur bedingt

Tobias Krause (links) und seine Mitspieler des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens passten sich zu sehr der Spielwiese der Niegripper an. Am Ende stand es remis.

Niegripp/Kleinmühlingen - Bereits am kommenden Wochenende steht für die Landesliga-Kicker des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens der Pflichtspielstart gegen den TSV Niederndodeleben in der ersten Runde des Landespokals an. Die Generalprobe für die Partie ist den Grün-Weißen allerdings misslungen, wie es TSV-Coach Kevin Lindner einschätzte. Gegen die SG Blau-Weiß Niegripp kamen die Kleinmühlinger nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus.

„Wir haben nicht unser Spiel auf den Platz bekommen und uns Niegripp zu sehr angepasst“, beobachtete Lindner. Eigentlich wollten die Kleinmühlinger den Ball laufen lassen und selbst Chancen kreieren. Doch stattdessen schlugen die Gäste vermehrt lange Bälle, die keine Gefahr ausstrahlten und leichte Beute für die Niegripper Hintermannschaft waren. „Wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden.“ Doch es kam noch schlimmer. Kurz vor dem Pausenpfiff konnten die Kleinmühlinger einen Freistoß nicht klären. Nutznießer war Jay Anthony Emig, der den Gastgeber in Führung brachte. „Da war Niegripp einfach aggressiver“, so Lindner.

Steigerung in Durchgang zwei

Mit Beginn der zweiten Hälfte stellte Lindner um und das brachte zumindest einen kleinen Effekt. „Zudem habe ich die Spieler noch mal daran erinnert, wie wir eigentlich spielen wollen“, gewährte Lindner Einblicke in die Pausenansprache. Seine Spieler hatten wohl genau zugehört und setzten die Vorgaben nun besser um. Immer wieder kamen die Kleinmühlinger gefährlich vor das Tor der Niegripper. Ein solcher Angriff war es auch, der den Ausgleich brachte. Kleinmühlingen kombinierte gut und nur ein Foulspiel konnte Schlimmeres verhindern. Dies fand allerdings im Strafraum statt, sodass Schiedsrichter Felix Lewanscheck auf Elfmeter entschied. Sascha Dörner übernahm Verantwortung und traf zum Endstand.

„Mehr war dann allerdings auch nicht mehr drin“, schätzte Lindner realistisch ein. Das lag auch daran, dass aufgrund mangelnden Personals nicht viele Möglichkeiten zur Verfügung standen, neue Impulse zu setzen. Erneut mussten zahlreiche A-Jugendliche aushelfen, die ihre Sache aber gut machten.

Statistik

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Dominik Schumann – Connor Elze, Owen Rütz (45. Gino Zöbisch), Tom Claas Stüber, Florian Neugebauer (67. Florian Zahn), Jonas Ehme (76. Finn Lasse Thorau), Erik Schmidt, Kevin Junge, Sascha Dörner, Tobias Krause, Tobias VolkSchiedsrichter: Felix Lewanscheck; Zuschauer: 43Tore: 1:0 Jay Anthony Emig (45.), 1:1 Sascha Dörner (58. Foulelfmeter)