Groß Rosenburg empfängt Calbe zum Derby

An diesem Wochenende steht der Auftakt zur Rückrunde der Fußball-Landesklasse, Staffel 5, an. Die Fans des runden Leders erwartet dabei ein richtiger Leckerbissen.

Groß Rosenburg/Calbe - Zum Auftakt der Landesklasse-Spielzeit reiste am 13. August 2021 der SV Rot-Weiß Groß Rosenburg nach Calbe. Schlussendlich setzte sich die TSG mit 10:0 durch und setzte sofort ein dickes Ausrufezeichen. Vor der Rückrundenpartie am Sonnabend um 14 Uhr hat sich jedoch einiges geändert. „Wir haben mehrere Monate kein Pflichtspiel absolviert. Ich glaube, alle fangen wieder bei Null an“, blickt Marcel Würlich, Trainer der TSG Calbe, voraus. „An das Hinspiel dürfen wir keinen Gedanken verschwenden und müssen hochkonzentriert an die Sache gehen“, macht Würlich klar.