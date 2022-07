Herren 40 des TC Blau-Weiß Schönebeck führen Siegesserie fort

Schönebeck - Knapp fünf Monate musste die Rechnung mit der Mannschaft aus Halberstadt offen liegen, bevor sie beglichen werden konnte. Am 3. Juli trafen in der Sommersaison die Teams des TC Blau-Weiß Schönebeck und Halberstadt II aufeinander. Am Ende sprang ein 3:3-Unentschieden heraus. 168 Tage später konnten die Gäste diesmal keine Punkte aus der Elbestadt entführen. Die erste Mannschaft des TC Rot-Weiß Halberstadt konnte den bisherigen Lauf der Schönebecker Herren 40 nicht stoppen. Der 4:2-Erfolg sorgte dafür, dass das Team um Mannschaftsführer Christian Erxleben – der diesmal nicht im Aufgebot stand – den dritten Erfolg in Serie einfuhr und als Spitzenreiter der Landesliga in die kurze Pause geht. Planmäßig weiter geht es für Schönebeck am 8. Januar mit einem Heimspiel gegen den 1. TC Magdeburg.