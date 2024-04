Coach Mario Katte und der TSV Kleinmühlingen/Zens melden sich mit dem 3:0 (1:0)-Sieg beim Blankenburger FV zurück im Kampf um den Klassenerhalt in der Landesliga.

Landesliga-Schlusslicht TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens um Chris Katte (links) sendete beim Auswärtsspiel in Blankenburg ein Lebenszeichen im Kampf um den Klassenerhalt.

Blankenburg - Eine Reise in den Harz ist für viele Familien und passionierte Hobby-Wanderer zumeist vor allem eine willkommene Abwechslung vom Alltag. Ob beim Wandern, im Spa-Bereich oder beim Schlendern durch die gemütlichen Altstädte der Region – in der Regel steht Entspannung auf dem Programm. Mario Katte würde das wahrscheinlich nicht unterschreiben. Denn für den Coach des Fußball-Landesligisten TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens war die Reise in den Harz, zum Auswärtsspiel beim Blankenburger FV, „sehr anstrengend“, wie er anschließend feststellen musste.