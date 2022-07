Krisen-Duell beim SV Förderstedt

Der Krisengipfel des fünften Spieltages steigt in der Staffel 5 der Fußball-Landesklasse aam 5. Spieltag in Förderstedt. Der Gastgeber empfängt Schlusslicht SV Rot-Weiß Groß Rosenburg.

Förderstedt/Groß Rosenburg - Widerspruch gibt es von Förderstedts Trainer Michael Buschke bei der Formulierung „Krisen-Gipfel“ nicht. Im Gegenteil: „Da stimme ich voll zu“, sagt Buschke und verweist auf die beiden schwachen Auftritte seiner Elf zuletzt. „Zwei Spiele, 0:8 Tore – das ist eine Bilanz die klar aufzeigt, dass unsere Trainingsbeteiligung seit dem Saisonstart nach unten gegangen ist“, so Buschke. Zudem hatten die Förderstedter traditionell mit Personalsorgen zu kämpfen und werden das auch am Sonnabend tun müssen. Flamur Haxhiu (verletzt), Oldie Peter Kemmerzell sowie Philipp Früchtel und auch Coach Buschke selbst (alle privat verhindert) werden nicht mit dabei sein. Betreut wird das SVF-Team von Hogir Isa und Steffen Löbel. Dennoch wird Buschke seiner Mannschaft selbstverständlich noch einige Worte mit auf den Weg geben und hat das auch schon getan: „Die Mannschaft weiß, worum es geht. Wir wollen mal wieder gewinnen und gern auch zu null spielen. Unterschätzen werden wir Groß Rosenburg aber keinesfalls“, sagt Buschke und denkt dabei mit grauen an die schwachen Auftritte gegen „vermeintlich kleinere Gegner“ in der Saisonvorbereitung sowie im Salzlandpokal bei Warthe Hakeborn (1:0-Sieg nach Verlängerung /Anm. d. Red).