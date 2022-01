Salzlandkreis ist wieder in Bewegung

Salzlandkreis - In weniger als zwei Wochen geht es für Wintersportler aller Welt um Ruhm und Ehre. In Peking stehen ab 4. Februar die Olympischen Winterspiele auf dem Programm. Bis zum 20. Februar wird dann in 109 Wettbewerbe in 15 Disziplinen und sieben Sportarten um Gold-, Silber und Bronzemedaillen gekämpft. Für ganz viele Sportler heißt das Motto dann traditionell aber auch: „Dabei sein ist alles“.

Mit dieser Absicht will die Sportredaktion der Volksstimme nun auch den Salzlandkreis in Bewegung bringen. Schon vor gut einem Jahr war die damalige Aktion „In 80 Tagen um die Welt“ ein großer Erfolg. Viele Hobbysportler spulten eifrig Kilometer ab. Das Ziel – die 40075 Kilometer – wurde in weniger als 80 Tagen absolviert. Und nicht wenige Leser meldeten sich im Nachgang dieser Herausforderung und wollten gern einen neuen Bewegungsanreiz bekommen. Und nun ist es soweit: „Der Weg nach Peking“ steht an.

Ziel ist es, virtuell den Landweg aus dem Salzlandkreis bis nach Peking zu absolvieren. Die Route führt dabei von Staßfurt aus über Schönebeck, Magdeburg und Berlin gen Osten in Richtung der russischen Hauptstadt Moskau. Von dort geht es weiter nach Nur-Sultan in Kasachstan, ehe Ulan-Bator in der Mongolei angesteuert wird. Von dort aus erfolgt dann der „Schlussspurt“ in Richtung der Olympia-Austragungsstätten in Peking und Umgebung. Insgesamt sind 9500 Kilometer zu absolvieren.

Allein aber doch zusammen, das ist wieder der tiefere Sinn hinter der neuen Volksstimme-Aktion für das Salzland. Hier soll jeder, der gerne mitmachen möchte, seine absolvierten Kilometer dokumentieren und anschließend per E-Mail oder WhatsApp einsenden. Die Sportredaktion wird die eingesendeten Distanzen dann tagesaktuell zusammenrechnen und in der Printausgabe regelmäßig darüber informieren, wie viele Kilometer des Weges bereits absolviert sind. Ziel soll es sein, die Strecke bis spätestens zum Ende der Olympischen Spiele zu bewältigen.

Für sportliche Menschen aus der Region, egal ob Individualsportler oder ganze Mannschaften. Jeder ist aufgerufen, sich aktiv zu beteiligen. Auch Menschen, die (noch) keinem Sportverein angehören, sind selbstverständlich zum Mitmachen aufgefordert. Schüler, die eine Runde mit dem Fahrrad drehen, Berufstätige, die nach Feierabend ein wenig joggen, oder Rentner, die nach dem Mittagessen einen Spaziergang machen. Alle sind herzlich eingeladen, aktiv mitzumachen.

Einige Sportler, die bereits von der Aktion gehört haben, scharrten schon im Vorfeld mit den „Hufen“. Seit heute – 0 Uhr – läuft nun der Countdown. Und spätestens Mitte Februar wissen alle Beteiligten, ob das Ziel erreicht ist. Bis dahin gilt: Viel Spaß und Sport frei!

Worum geht es? Wie kann man mitmachen?

Bei der aktuellen Volksstimme-Aktion „Der Weg nach Peking“ geht es darum, dass alle Sportbegeisterten aus dem Salzlandkreis gemeinsam den Weg nach China zu den Olympischen Spielen absolvieren. Dabei ist es vollkommen egal, wie das geschieht. Ob per Lauf, mit dem Fahrrad, indoor auf dem Laufband oder auf dem Rollentrainer, auf Inlineskates oder Schlittschuhen, ob schwimmend oder walkend, beim Spazierengehen, oder auf dem Rudergerät, springen, hüpfen, klettern, wandern, kriechen oder rutschen - alles ist möglich und jeder Meter zählt am Ende für die Wertung.

Wichtig ist, dass alle Teilnehmer die Leistung nur durch eigene Muskelkraft und Leistungsfähigkeit erbringen. Natürlich sollten die Aktivitäten dann auch glaubhaft belegt werden. Dazu muss eine absolvierte Trainingseinheit mit Kilometerangaben und Datum zur Sportredaktion gesendet werden. Selfies mit der Handykamera, Screenshots von Lauf-Apps oder ein Foto auf dem eigenen Fahrrad sind mögliche „Beweismittel“.

Einsendungen sind über folgende Kanäle möglich:

E-Mail

schoenebeck.sport@pa-kuessner.de

WhatsApp

+49 152 540 86 325

Hinweis: Bitte immer Name, Vorname, Wohnort und ggf. Sportverein mit angeben