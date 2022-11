Schnelles Spiel zwischen Calbe und Gommern erwartet

Am Sonnabend um 17 Uhr treffen in der Hegersporthalle in Calbe die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der TSG auf den Aufsteiger SV Eintracht Gommern.

Calbe - Bereits in der Vorbereitung zur neuen Saison waren die Calbenser Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer zu Gast in Gommern, um an einem Vorbereitungsturnier teilzunehmen. „In den 15 Minuten Spielzeit war die Handschrift des neuen Trainers Oliver Schulke deutlich zu erkennen. Er bevorzugt einen schnellen Spielstil“, weiß Wiese. Daher können sich alle am Sonnabend um 17 Uhr auf ein schnelles Spiel freuen, denn die identische Taktik verfolgen auch die Calbenser.