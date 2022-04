Schönebeckerinnen feiern ersten Sieg nach der Ära Dirk Schedlo

Niederndodeleben/Schönebeck - 18 Jahre lang machte sich Dirk Schedlo an den Wochenenden auf den Weg, um mit den Handballern der SG Lok Schönebeck auf Reisen zu sein. 18 Jahre lang kümmerte er sich darum, dass alles funktioniert an Spieltagen. Zudem arbeitete er 18 Jahre lang das Training und die Matchpläne aus. Nach 18 Jahren ist damit aber Schluss. Eine Ära an der Seitenlinie geht zu Ende. Am vergangenen Dienstag zog Schedlo einen Schlussstrich und legte sein Amt als Trainer der Sachsen-Anhalt-Liga-Handballerinnen nieder. Gesundheitliche Probleme sorgten für den Rückzug. „Zudem besitze ich noch eine eigene Firma, die auch geleitet werden möchte“, so Schedlo weiter. „Da steht dann die Gesundheit doch im Vordergrund. Ich bin bei den Spielen trotzdem dabei, übernehme aber den Part des Zuschauers. Das ist nicht ganz so aufreibend“, erklärt er. So war der Abteilungsleiter auch beim ersten Spiel nach seiner Trainertätigkeit der Schönebeckerinnen gegen den TSV Niederndodeleben II dabei und bejubelte zusammen mit den Lok-Spielerinnen einen ungefährdeten 36:16 (17:7)-Auswärtserfolg. Dabei bekam die geschundene Seele etwas Balsam.