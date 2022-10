SG Lok setzt auf stabile Defensive und zielstrebige Offensive

Louis Karsubke (rechts) und seine Mitspieler der SG Lok Schönebeck müssen vor allem in der Offensive eine gewisse Konsequenz an den Tag legen, um auch gegen Radis Zählbares einzufahren.

Schönebeck - Am vergangenen Wochenende konnte die Schönebecker Handballer ihren Negativlauf vorerst unterbrechen. „Wir konnten uns ein bisschen Luft verschaffen“, schätzte auch SG Lok-Coach Stefan Kazmierowski ein. Nun reisen er und seine Sieben zur TuS Radis in den Kemberger Ortsteil. Eigentlich sollte die Partie am ersten Spieltag ausgetragen werden. Da jedoch die Halle in Schönebeck bereits zu diesem Zeitpunkt nicht nutzbar war, wurde die Partie verschoben und das Heimrecht zudem getauscht. Nun findet die Sachsen-Anhalt-Liga-Partie am Sonnabend um 18 Uhr in der Sporthalle Gräfenhainichen statt.