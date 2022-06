Spannungsabfall der TSG Calbe bleibt ohne Folgen

Magdeburg/Calbe - Eine große Party mit allen in der Landeshauptstadt gab es im Anschluss allerdings nicht. Diesmal war es eher ein stiller Abschied für den TSG-Schlussmann. Doch ganz ohne Trubel kam Stefan Wiederhold dann doch nicht davon. Zusammen mit den Gästefans, den Schiedsrichtern Sebastian Adler und Jessica Kirsten und den Spielern vom Post SV Magdeburg gab es ein Erinnerungsfoto. „Großen Respekt an die Magdeburger, dass sie es mitgemacht haben. Das ist nicht selbstverständlich“, so Andreas Wiese, Trainer des Sachsen-Anhalt-Ligisten TSG Calbe nach dem 35:24 (19:10)-Erfolg. „Ansonsten haben wir uns alle anschließend in verschiedene Richtungen verabschiedet“, sagte Wiese mit Blick auf den Urlaub einiger.