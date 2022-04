Union Schönebeck hat „einiges gutzumachen“

Vieles wieder gut machen wollen die Landesliga-Kicker von Union Schönebeck am Sonnabend um 15 Uhr gegen den Burger BC. Nicht nur in Bezug auf vergangene Woche.

Während Marcus Bolze (l.) und Co. den Burger BC in der Vorbereitung schlugen, gab es im Landesliga-Hinspiel nichts zu holen. In der Rückrunde soll sich das ändern.

Schönebeck - Die Erinnerungen an das Hinspiel sind natürlich auch noch präsent. Gewann die Landesliga-Kicker in der Sommervorbereitung noch gegen den kommenden Gegner, hagelte es in der Hinrunde eine 1:3-Pleite. „Wir haben einiges gutzumachen“, sagt daher Schönebecks Coach Mirko Stieler vor dem anstehenden Auswärtsspiel am Sonnabend um 15 Uhr gegen den Burger BC.