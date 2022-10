Union Schönebeck mit enormer Willensleistung

Max Drewes (rechts) und die Schönebecker Fußballer mussten in der Altmark viel investieren. Doch der Aufwand hat sich gelohnt, denn der Einsatz wurde mit drei Punkten belohnt.

Bismark/Schönebeck - In den ersten zehn Minuten musste André Hoof das ein oder andere Mal ganz tief durchatmen. Denn die Gastgeber hatten sich offensichtlich auf die Fahnen geschrieben, Schönebeck zu überraschen. Und so drückte Bismark den Gast tief in die eigene Hälfte. Diese Phase überstanden die Landesliga-Kicker aus der Elbestadt unbeschadet. Und noch mehr: Denn die Elf von Hoof fuhr einen 3:2 (1:1)-Erfolg ein und baute den Vorsprung auf den Zweitplatzierten auf fünf Zähler aus.