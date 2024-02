Bereits am Freitagabend gewann Union Schönebeck sein Landesliga-Heimspiel gegen den Eilslebener SV mit 3:0 (2:0). Zweifel am Sieg kamen dabei kaum auf.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck. - Dass sich seine Mannschaft so gut präsentiert, damit hatte nicht mal André Hoof gerechnet. „Gerade im ersten Durchgang war zu sehen, dass der Tabellenführer gegen eine Mannschaft, die gegen den Abstieg spielt, aktiv ist“, lobte er die Leistung seiner Elf, Landesligist Union Schönebeck. In überzeugender Manier lagen die Elbestädter bereits zur Pause mit 2:0 in Führung. Obwohl nach dem Seitenwechsel „die Luft etwas heraus war“, wie der Schönebecker Trainer beobachtete, konnte Hoof zufrieden mit dem Auftritt sein – auch wenn „nur“ noch ein Tor zum 3:0-Endstand fiel.