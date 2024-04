Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Leuna/Calbe. - Andreas Wiese hatte ein Déjà-vu. Er sah sich wieder in der Hans-Pickert-Halle in Oebisfelde. Seine Sieben, die Sachsen-Anhalt-Liga-Handballer der TSG Calbe, hatten eine Phase von gut zehn Minuten, in denen nicht viel gelang. „Diesmal war es identisch. Wir verwerfen in der Phase gut und gern zehn einhundertprozentige Chancen. So eine Phase kannst du dir gegen Top-Teams nicht erlauben“, sagte Wiese. Denn ähnlich wie in Oebisfelde verließen die Saalestädter auch gegen die SG Spergau die Platte als Verlierer – 35:36 (16:20).