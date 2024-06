Die Stadt- und Regionalbibliothek Staßfurt beteiligt sich wieder am Lesesommer XXL. Schüler sollen zum Lesen in den Ferien ermuntert werden – und es gibt auch Preise zu gewinnen.

Staßfurt. - Ferienzeit ist Lesezeit – so zumindest die Idee des „Lesesommers XXL“. Denn die Aktion des Landes Sachsen-Anhalt und der öffentlichen Bibliotheken soll Schüler dazu animieren, sich in den Ferien mal in das ein oder andere Buch zu vertiefen. Zum Auftakt stellten Bibliotheksleiterin Susanne Sulek und Mitarbeiterin Ines Krombholz in dieser Woche Schülern aus Staßfurt die Aktion in der Bibliothek vor.