Aufsteiger strauchelt in Fußball-verbandsliga

Staßfurt. - Der SV 09 Staßfurt hat das Glück gerade nicht gepachtet. Doch die nächste Niederlage in der Fußball-Verbandsliga geriet im Heimspiel gegen Dessau am Ende in Vergessenheit angesichts der Ereignisse rund um Torjäger Amon van Linthout.