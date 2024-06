Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt. - Gern verweisen Spitzenteams im Fußball darauf, dass man sich nicht auf die Konkurrenz konzentriere, nicht nach links und rechts blicke, sondern nur das eigene Spiel im Blick hat. Das galt bisher auch für den SV 09 Staßfurt, der in der Landesliga Nord eine bärenstarke Saison spielt, mit der 0:1-Niederlage in Bismark zuletzt aber einen erheblichen Dämpfer hinnehmen musste. So gingen viele davon aus, dass Union Schönebeck am vergangenen Wochenende für die Vorentscheidung im Kampf um den Staffelsieg sorgen würde – doch die Konkurrenz patzte. Union verlor 0:3 (0:2) beim MSV Börde. Der 0:2-Halbzeitstand aus Sicht von Union wurde dann auch in der Staßfurter Kabine am Sonnabend kommuniziert „und diese Nachricht war dann schon der Gamechanger“, sagte Staßfurts Philipp Schmoldt.