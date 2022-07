Derbyfieber in der Landesliga Mitte

Mannschaftskapitän Dustin Abresche und der SV 09 Staßfurt gehen auch in der neuen Saison in der Landesliga Mitte auf Punktejagd.

Salzlandkreis - All diese Fragen stellten sich Fußballfans mit Blick auf die Staffeleinteilungen auf Landesebene. Am späten Montagabend (4. Juli) lüftete der Fußball-Landesverband (FSA) das Geheimnis und veröffentlichte die Staffeleinteilungen für die Spielzeit 2022/2023 in der Verbandsliga, den Landesligen sowie den Landesklassen. Die Diskussionen in der Fußball-Szene reißen dadurch aber längst nicht ab.