Egeln. - Normalerweise zeichnen sich die Favoriten bei einer Deutschen Meisterschaft bereits in den Wochen und Monaten davor ab. Wer bei zahlreichen Turnieren vorne mit dabei ist, kann sich auch im Wettkampf mit der Crème de la Crème des Landes Hoffnungen auf den großen Wurf machen. Im Kumite der Schüler bis 40 Kilogramm war das in diesem Jahr etwas anders. Ein Sieger aus dem Salzlandkreis zeichnete sich im Vorfeld nicht unbedingt ab - und doch konnte am Ende Ilyas Karaca vom 1. Karate-Do Egeln jubeln.