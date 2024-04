Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - Am Ende wurde es ein Zweikampf um Platz eins in der Volleyball-Landesliga, Nord. Während der HSV Medizin Magdeburg schon Mitte März die Saison mit elf Siegen aus zwölf Spielen beendete, konnten am vergangenen Wochenende nun die Spielerinnen des VC 97 Staßfurt I gleichziehen und den Landeshauptstädterinnen den Titel noch aus den Händen reißen. Mit zwei deutlichen Siegen gegen den Burger VC und die WSG Reform Magdeburg II sicherten sich die Staßfurterinnen in eigener Halle die Landesliga-Meisterschaft.