Der gefrorene Kunstrasen an der Hecklinger Straße zwingt den SV 09 Staßfurt zur Absage des Testspielklassikers gegen Arnstedt. Das Trainerteam muss in der Rückrundenvorbereitung improvisieren.

Der Kunstrasenplatz des SV 09 Staßfurt, der aktuell ähnlich wie hier 2004 aussieht, lässt zur Zeit keine Spiele und kein Training zu.

Staßfurt. - Der SV 09 Staßfurt kennt Edelweiß Arnstedt als verlässlichen Winter-Testgegner – doch diesmal macht der Frost dem Klassiker einen Strich durch die Rechnung. Gefrorener Kunstrasen, Schneeberge und Hallentraining statt Fußballplatz: Wie das Trainerteam die Vorbereitung trotzdem am Laufen hält und warum auch das nächste Testspiel noch auf der Kippe steht.