Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Förderstedt - Es fühlte sich fast schon an, wie die Wiederholung der Folge einer Fernsehserie. Wie in der Vorwoche führten die Landesklasse-Fußballer der ZLG Atzendorf/Förderstedt lange gegen den tabellarischen Favoriten – diesmal den FC Hettstedt – doch wieder standen sie am Ende mit leeren Händen da. Mit dem 1:2 (1:0) kassierten die Spieler um Trainer Stefan Rock die fünfte Niederlage in Folge.