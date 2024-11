Staßfurt. - Im Frühjahr 2023 verletzte sich Jens Osterloh am Kreuzband und verpasste so sein letztes halbes Jahr im Trikot des HV Rot-Weiss Staßfurt, bevor er im folgenden Sommer nach Bernburg wechselte. Nur ein Jahr später war er an die Bode zurückgekehrt und stellte direkt wieder seine Torgefahr unter Beweis. Damit brachte er einen wichtigen Baustein in das Offensivspiel der Staßfurter Regionalliga-Handballer zurück. Doch nun scheint sich Geschichte zu wiederholen.

