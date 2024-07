Früher als gedacht kommt es zum nächsten Derby zwischen dem SV Salzland Staßfurt (in gelb) und dem KSV Germania Borne.

Staßfurt/Borne. - Frank Beucke, Mannschaftsleiter der Classic-Kegler des SV Salzland Staßfurt, ist kein Träumer. „Wir werden wohl zumindest eine Spielzeit in die Landesklasse müssen. Das Ziel muss aber der direkte Wiederaufstieg sein“, hatte er nach Abschluss der vergangenen Saison eine kleine Kampfansage an die kommenden Ligagegner geschickt. Wohlwissend, dass der Abstieg nach einer erfolgsarmen Saison mit nur acht Punkten aus 16 Spielen so gut wie sicher war.