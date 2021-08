Maximilian Moye köpft das goldene Tor für den SV 09 Staßfurt

Am ersten Spieltag waren die Landesliga-Fußballer des SV 09 Staßfurt zum Zuschauen verdammt. Entsprechend groß war die Motivation, das erste Heimspiel gegen Ilsenburg zu gewinnen. Und dieses Vorhaben wurde erfolgreich umgesetzt.

Staßfurt - Das Spiel war nicht immer hochklassig, aber stets umkämpft und lebte vor allem bis zum Schluss von hoher Spannung. Und diese entlud sich auf Seiten des SV 09 Staßfurt in der 80. Spielminute. Zehn Minuten vor Ultimo schlich sich Abwehrspieler Maximilian Moye mit in den gegnerischen Strafraum und köpfte zum 1:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Grün-Weiß Ilsenburg ein. Dabei profitierte Moye auch davon, dass Ilsenburs Keeper Dominik Wrzos sich gegen den Versuch entschied, den Ball entschlossen wegzufausten. Stattdessen verharrte er auf der Torlinie und konnte den Gegentreffer so schlussendlich nicht mehr verhindern.

SV 09 Staßfurt mit besserer Kondition

Bei aller Freude über den Sieg hatte Staßfurts Sportlicher Leiter Patrick Stockmann aber auch lobende Worte für den Gegner übrig: „Man muss Ilsenburg ein Lob aussprechen. Sie haben es uns unheimlich schwer gemacht. Wenn man ehrlich ist, dann war es ein typisches Unentschieden-Spiel“, so Stockmann nach der Partie. Den Grund, warum es schlussendlich aber doch zu drei Punkten für seine Mannschaft reichte, hatte Stockmann aber ebenfalls schnell ausgemacht. „Ich denke, wir hatten in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Luft.“

In Hälfte eins waren es hingegen die Gäste aus dem Harz, die besser in die Partie fanden und auch gute Chancen verbuchen konnten. Dass die 09er dennoch ohne Gegentor in die Halbzeitpause gingen, war auch Keeper Marco Janich zu verdanken, der mehrfach glänzend parierte.

Erst im Verlauf der ersten Spielhälfte kamen die Staßfurter dann besser zurecht und auch zu guten Offensivakzenten. Besonders auffällig war diesbezüglich Marcel Pusch. Staßfurts Mann aus dem linken Mittelfeld hatte viele gute Szenen und so kam es nicht von ungefähr, dass der Siegtreffer auch über diese Seite vorbereitet wurde. Pusch profitierte aber auch davon, dass Marc Burdack hinter ihm stark verteidigte.

Apropos verteidigen: Das mussten die 09er in der Schlussphase, als die Gäste vor allem bei Standardsituationen nochmal am Ausgleich schnupperten.

Tor: 1:0 Maximilian Moye (80.)

Schiedsrichter: Reinhard Franke

Zuschauer: 150