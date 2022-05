Rot-Weiss Staßfurt bleibt ohne Minuspunkt

Den Vorsprung in der Sachsen-Anhalt-Liga ausbauen konnte Rot-Weiss Staßfurt im Heimspiel gegen den Post SV Magdeburg. Am Ende stand ein 39:19 (19:7)-Erfolg zu Buche.

Staßfurt - Der Ärger von Trainer Sebastian Retting, dass es am Ende keine 40 Tore geworden sind, wie es sich die Mannschaft zwischenzeitlich vorgenommen hatte, hielt sich deshalb verständlicherweise in Grenzen. „Wir hätten natürlich gerne noch ein Tor mehr gemacht, aber viel wichtiger war, dass wir unter 20 Gegentoren geblieben sind“, hielt er fest. Hätte die Retting-Sieben bis zum Schluss die Spannung hochgehalten, wären 40 Tore durchaus drin gewesen, aber die Gastgeber wechselten in der zweiten Halbzeit munter durch, als klar war, dass der Heimsieg nicht mehr in Gefahr geraten würde.