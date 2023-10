Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Staßfurt - „Wenn die linke Seite zu ist, dann machen wir das Tor eben über rechts“, war nach knapp 25 Minuten des Oberliga-Duells zwischen den Handballern von Rot-Weiss Staßfurt und dem SV Hermsdorf über die Lautsprecher der Salzland-Sporthalle zu hören. Gemeint waren nicht etwa unüberwindbare Gegenspieler auf Staßfurts linker Angriffsseite, sondern eine Szene, die sich wenige Augenblicke zuvor abgespielt hatte. Die Laufwege von Tommes Vehse und Schiedsrichter Felix Pusch hatten sich gekreuzt, so dass Ersterer den Ball verlor und seinen Angriff abbrechen musste. In einem engeren Spiel wäre die Szene den Gastgebern sicherlich länger sauer aufgestoßen, so konnte nicht nur Staßfurts Hallensprecher Oliver Walter schnell darüber lachen. Das folgende Tor von Oscar Winter war der Treffer zum 16:10-Zwischenstand, den die Rot-Weissen bis zur Pause noch weiter ausbauten. Am Ende stand ein deutliches 39:25 auf der Anzeigetafel.