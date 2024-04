Staßfurt gibt Derby-Führung in Halle aus der Hand

Ging der HV Rot-Weiss Staßfurt um Steffen Cieszynski (Mitte) mit einem knappen Vorsprung vor dem USV Halle in die Pause, war dieser nach Wiederanpfiff schnell aufgebraucht.

Halle/Staßfurt. - Statistisch lässt sich die deutliche 24:34 (16:15)-Derbyniederlage des HV Rot-Weiss Staßfurt beim USV Halle einfach erklären. Nur acht Tore nach der Pause, ebenso viele vergebene 100-prozentige Würfe und ein stark verbesserter Torwart der Gastgeber lassen ein Erfolgserlebnis in der vierten Handball-Liga Deutschlands trotz Pausenführung schnell zur Utopie werden. Deutlich schwieriger erweist sich da die Suche nach einem Grund für den Leistungseinbruch an sich. „Wir waren bis zur Pause voll drin, stellen danach aber das Handballspielen völlig ein. Erklären kann ich das ehrlich gesagt auch nicht“, gestand ein auch am Montag noch angefressener Staßfurter Trainer Sebastian Retting.