Staßfurter biegen früh auf die Siegerstraße ein

Maximilian Moye (M.) und der SV 09 Staßfurt setzten den MSC Preussen (Carlos Daniel Rojas Peredes, r.) vor allem in Halbzeit zwei gehörig unter Druck.

Staßfurt - Die letzten Zuschauer hatten sich im Stadion der Einheit gerade an ihren Plätzen eingefunden, da konnte die Mehrheit bereits zum ersten Mal die Arme zum Jubeln in die Luft recken. Knapp drei Minuten waren vergangen, als Staßfurts Routinier Matthias Härtl die Gäste überraschte und nach einem „super herausgespielten Angriff“, so 09-Coach Lange, zur frühen Führung einnetzte.