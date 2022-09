Staßfurter reisen mit Wut im Bauch nach Blankenburg

Blankenburg/Staßfurt - Gedanken über Trainingsrückstand musste sich Patrick Stockmann in der vergangenen Woche nicht machen. Obwohl Staßfurts Co-Trainer unter der Woche nicht an den Einheiten der 09er teilnahm, sondern stattdessen auf Grund des Champions League-Spiels zwischen dem SSC Neapel und dem FC Liverpool in Italien weilte, muss er nicht befürchten, beim Gastspiel in Blankenburg hinterherzuhecheln. „Es kommen einige Spieler zurück, so dass 16 oder 17 Mann im Kader stehen werden“, erklärt er, dass er – anders als vor sieben Tagen im Pokal – diesmal voraussichtlich nicht als Auswechsler die Fußballschuhe und sein Trikot überstreifen muss.