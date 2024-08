Steigende Starterzahl am Löderburger See

Reges Treiben herrschte vor dem Start des 6. Salzlandsparkassen-Triathlon am Strand des Tourismuszentrum Löderburger See. Neben den Teilnehmern versammelten sich auch viele Zuschauer und Camper, um die Athletinnen und Athleten anzufeuern.

Eine im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegene Teilnehmerzahl und ein Wettergott, der mitspielte machten schon vor dem Start des Salzlandsparkassen-Triathlons am Löderburger See vergangenen Sonnabend Hoffnung, dass auch die sechste Auflage ein voller Erfolg werden würde. Als dann auch noch das Problem eines kurzzeitig verloren gegangenen Transponders zur Zeiterfassung gelöst werden konnte, war klar: An diesem Tag konnte nichts schiefgehen.