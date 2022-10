SV 09 spielt nicht schön, aber erfolgreich

Der SV 09 Staßfurt um Chris Matthias Robitzsch (links) zeigte zwar nicht das beste Spiel, war in den entscheidenden Momenten aber einen Schritt schneller als die Gäste vom FC Grün-Weiß Piesteritz.

Staßfurt - Plötzlich blieb allen Staßfurtern die Luft weg. 09-Keeper Robert Michalak, der eigentlich in der zweiten Mannschaft als Mittelfeldspieler aktiv ist, wollte einen Pass klären und erwischte dabei seinen Gegenspieler. Ein Elfmeter wäre die logische Konsequenz gewesen. Doch 09-Coach Torsten Lange hatte als Erster gesehen, dass der Assistent die Fahne gehoben hatte. Schiedsrichter Daniel König sprach kurz mit seinem Assistenten und so wurde die Abseitsstellung im Vorfeld gepfiffen. Glück für die 09er, die sich am Ende mit 2:1 (1:1) gegen die Piesteritzer durchsetzten.