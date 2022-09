SV 09 Staßfurt empfängt Tabellenführer Eintracht Elster

Staßfurt - Einer der wenigen im Staßfurter Kader, der den kommenden Gegner aus dem Landkreis Wittenberg noch von früher kennt, ist Routinier Matthias Härtl, der bereits 2005 – ebenso wie heute – seine Torjägerqualitäten unter Beweis stellte. Über einen neuerlichen Härtl-Treffer gegen den Tabellenführer der Landesliga Mitte würde sich an der Bode sicherlich niemand verwehren, allerdings wird die Last des Torschießens auf mehrere Schultern verteilt. Fünf verschiedene Spieler konnten sich bereits in den ersten drei Staßfurter Partien in die Torschützenliste eintragen.