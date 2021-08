SV Salzland Staßfurt erhält neue Trikots

Staßfurt - Auf der Ergebnistafel im Vorraum der Kegelbahn stand noch das Endergebnis vom Spiel des SV Salzland Staßfurt II gegen Germania Bornes dritte Mannschaft, als sich am vergangenen Freitag Vertreter der Wohnungsbaugenossenschaft Staßfurt (WBG), der Stadtwerke und der Sportler des SV Salzland trafen. „Das war Ende Oktober das letzte Spiel vor der Unterbrechung“, erinnert sich Frank Beucke, Mannschaftsleiter der Bodestädter. Seitdem gab es keinen Grund, das Ergebnis wegzuwischen, denn seit Anfang November war an Wettkämpfe nicht zu denken. Trainiert wird in der Charlottenstraße aber inzwischen wieder seit einem Monat. „Anfangs 60 Wurf pro Einheit, später 120 – wir haben uns langsam herangetastet“, so Beucke.

Bald wieder durchstarten

Künftig wird das Training der Vereinsmitglieder in neuen Trikots stattfinden. Diese waren der Anlass des Treffens in der vergangenen Woche. Hagen Ringström, Vorstandsvorsitzender der WBG, und Elke Heitmann von den Stadtwerken waren angereist, um die neuen gelben „Leibchen“ zu übergeben. „Wir wollen damit zeigen, dass wir fest daran glauben, dass der Sport bald wieder durchstarten kann. Insbesondere den kleineren Vereinen wollten wir in dieser schwierigen Zeit nicht die Unterstützung entziehen“, erklärt Ringström.

Dabei war die Übergabe bereits für das vergangene Jahr geplant. Es war alles vorbereitet und die T-Shirt-Größen der Sportler notiert – doch dann machte die Pandemie allen Planungen einen Strich durch die Rechnung. Doch nun können sich alle Vereinsmitglieder des SV Salzland Staßfurt über die neuen Trikots in den Vereinsfarben freuen. Denn Mannschaftsleiter Beucke hält fest: „Jeder bekommt eins. Egal ob erste oder zweite Mannschaft, egal ob aktives oder passives Mitglied.“

Auch deshalb richtete er ein großes Dankeschön an Ringström und Heitmann für die anhaltende Unterstützung. „Sowohl die Wohnungsbaugenossenschaft als auch die Stadtwerke sind langjährige Sponsoren und wir freuen uns, dass sie uns in den letzten Monaten die Treue gehalten haben.“

Und so blicken er uns seine Vereinskameraden optimistisch auf die sportliche Zukunft. Am 18. September beginnt die Landesliga mit dem ersten Spieltag.

Gutes Omen für den Saisonstart

Für die Staßfurter geht es dabei dort weiter, wo die vergangene Spielzeit aufgehört hat: Mit einem Auswärtsspiel bei der zweiten Vertretung von Lokomotive Köthen. „Das ist ein gutes Omen für uns“, hofft Frank Beucke. „Beim letzten Mal haben wir dort gewonnen.“

Die Mannschaft, die in gut einem Monat nach Anhalt-Bitterfeld reisen wird, kennt den Gegner also. Denn Veränderungen im Vergleich zur letzten Saison gibt es bei den Salzländern keine. „Wir konnten erfreulicherweise fast alle Vereinsmitglieder halten und gehen deshalb mit den gleichen zwei Mannschaften in den Spielbetrieb“, so Beucke. „Perspektivisch haben wir auch noch einen Jugendspieler, den wir an die erste Mannschaft heranführen wollen.“ Langfristiges Ziel ist es außerdem, wieder eine dritte Mannschaft an den Start zu schicken.

Doch zunächst richtet sich der Blick auf die Spielzeit 2021/22. In diese geht das Team um Frank Beucke mit dem gleichen Ziel wie zwölf Monate zuvor: dem Klassenerhalt. „Es hat sich wenig getan, sowohl bei uns als auch bei unseren Gegnern. Von daher gehen wir mit ähnlichen Voraussetzungen in die Saison“, erklärt der Mannschaftsleiter.

Gemeinsames Training

Um dieses Ziel zu erreichen, bestreiten die Staßfurter mehrere Trainingseinheiten mit befreundeten Vereinen. Am gestrigen Sonntag trafen die Kegler auf das Frauen-Team des TuS Leitzkau, um die ehemalige Salzländerin Laura Meyer, dem die Staßfurter zum kürzlich errungenen Landespokalsieg gratulierten. Am kommenden Sonnabend geht es in Aschersleben weiter, bevor am 28. August der Magdeburger SV 90 zu Gast ist. Zu all diesen Terminen werden natürlich auch die neuen Trikots zum Einsatz kommen.