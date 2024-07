Verbandsligist SV 09 Staßfurt gewinnt in Runde eins des diesjährigen Sparkassen-Cups trotz dezimiertem Kader gegen Salzlandligist Rotation Aschersleben.

Titelverteidiger SV 09 Staßfurt startet in Sparkassen-Cup

Aschersleben/Staßfurt. - Den einen oder anderen dürfte der Blick auf die Aufstellung von Verbandsliga-Aufsteiger SV 09 Staßfurt zum Start in den Sparkassen-Cup überrascht haben, nicht allerdings das Trainerteam der Bodestädter. „Wir wussten, dass in den ersten Partien – unter anderem durch Urlaub – einige Spieler fehlen werden. Durch unser intensives Training kam dann auch noch der eine oder andere angeschlagene Spieler hinzu“, blickt Coach Philipp Schmoldt zurück. Doch das „letzte Aufgebot“ der 09er machte seine Aufgabe gut und schlug Rotation Aschersleben am Ende souverän mit 6:2 (2:1).